Владимир Путин встретится с финалистами конкурса «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля приедет в Сочи, где в эти дни проходит финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба Кремля.

Во время пребывания в Сочи глава государства намерен встретиться с финалистами конкурса, организованного по его личному поручению.

Напомним, ранее первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко объявил, что победителями конкурса стали 103 человека. Они получат грант в размере 1 млн рублей на получение образования в любом российском вузе, а также право выбрать себе наставника из числа ведущих предпринимателей и чиновников.