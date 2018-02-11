Путин поручил расследовать крушение Ан-148

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расследовать крушение в Московской области самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье и дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

Глава государства выражает глубокие соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщил Песков.

Напомним, на борту упавшего в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.