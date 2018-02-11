СКР перечислил версии крушения Ан-148

Следователи в ходе расследования причин и обстоятельств крушения самолета Ан-148 в Московской области проверят все возможные версии авиакатастрофы, говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

Рассматриваются, в числе прочих, версии о влиянии погодных условий, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. Следователи работают не только на месте происшествия, но и в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

СКР подчеркивает, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

На место крушения прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, чтобы скоординировать работу следственно-оперативной группы. По поручению Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела было передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.