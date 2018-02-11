Путин отказался ехать в Сочи из-за крушения Ан-148

Президент РФ Владимир Путин изменил рабочий график в связи с крушением в Московской области самолета Ан-148, при котором погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает RT.

Напомним, 12 февраля глава государства должен был совершить поездку в Сочи, где планировал встретиться с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России».

Однако Песков сообщил: «В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии».

Встреча российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом, которая также должна была пройти в Сочи, перенесена в Москву, добавил представитель Кремля.