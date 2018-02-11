Путин и Нетаньяху обсудили удары в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии.

Отмечается, что «российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».