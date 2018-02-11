Появилась запись разговора диспетчеров перед крушением Ан-148

В интернете появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые следили за самолетом Ан-148 после его вылета из столичного аэропорта Домодедово. Напомним, самолет 11 февраля исчез с экранов радаров и не выходил на связь, вскоре стало известно, что воздушное судно упало в Московской области. 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

На записи из диспетчерской слышно, как диспетчер безуспешно пытается вызвать пилотов самолета на связь: «Саратов-703, Москва все зовет и зовет».

Ранее появились сообщения, что самолет не прошел перед вылетом противообледенительную обработку.

Следователи рассматривают различные версии причин крушения самолета, в том числе техническое состояние самолета. При этом СКР подчеркивает, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.