11 февраля 2018, 19:00
Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров Ан-148
В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подтверждают, что все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли, сообщает РИА Новости.
Напомним, самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, упал в Подмосковье вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На месте крушения самолета найден один из бортовых самописцев воздушного судна, также обнаружены тела двоих погибших.
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