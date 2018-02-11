Прокуратура подтвердила гибель всех пассажиров Ан-148

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подтверждают, что все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли, сообщает РИА Новости.

Напомним, самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, упал в Подмосковье вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте крушения самолета найден один из бортовых самописцев воздушного судна, также обнаружены тела двоих погибших.