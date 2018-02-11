Версию крушения Ан-148 из-за непогоды признали несостоятельной

Синоптики отвергают версию крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье из-за непогоды, сообщает РИА Новости.

В центре «Фобос» (компания, занимающаяся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации) считают, что погодные условия не могли привести к падению самолета — сила ветра и прочие условия не являлись экстремальными или очень сложными.

Между тем подмосковный главк МЧС РФ подтвердил и факт крушения самолета, и обнаружение его обломков. Очевидцы сообщают, что обломки самолета разбросаны в районе деревни Степановское.

По факту крушения самолета уже возбуждено уголовное дело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с крушением самолета.