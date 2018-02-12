Одним из спонсоров кампании Собчак оказался совладелец Yota Devices

Совладелец российской Yota Devices Сергей Адоньев является одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак. О том РБК сообщили источники, близкие к штабу телеведущей.

По словам одного из собеседников издания, переговоры с Адоньевым шли и, «считаю, закончились успешно».

Другой источник сообщил, что бизнесмен может оказаться самым состоятельным спонсором Собчак — Forbes оценивает активы в 800 млн долларов.

Как отметила, в свою очередь, пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, имена своих спонсоров телеведущая объявит на этой неделе.

Ранее стало известно, что одним из спонсоров кампании Собчак является владелец издательского холдинга ACMG (российский Forbes, L'Officiel и другие издания) Александр Федотов.

При этом задекларированные доходы Собчак позволяют ей и самой финансировать свою кампанию.