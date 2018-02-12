Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о завершении спасательной операции в Раменском районе Подмосковья на месте падения Ан-148, так как все находившиеся на борту самолета погибли. По его словам, операция перешла в стадию поисковой.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время продолжается работа по поиску фрагментов тел, организация их идентификации. Владимир Пучков отметил, что сейчас основной задачей является оказание помощи Следственному комитету России по выявлению причин катастрофы и оказание помощи семьям погибших.

Напомним, 11 февраля произошло крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.