При ударе коалиции США по целям в Сирии погибли российские бойцы

Стали известны имена нескольких россиян, предположительно, воевавших в «ЧВК Вагнера» и погибших от удара американской коалиции в Сирии. Как сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, удар был нанесен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

По данным группы, полученным на основе анализа информации из социальных сетей, точно известно о гибели Алексея Ладыгина, Станислава Матвеева, Игоря Косотурова и Владимира Логинова.

«В отношении Ладыгина и Косотурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе», — говорится в сообщении.

Логинов до службы в частной военной компании был сотником Балтийского отдельного казачьего округа.

Кроме того, во время удара погиб активист незарегистрированной «Другой России» Кирилл Ананьев. Об этом «Медиазоне» рассказал координатор движения Александр Аверин.

Как отмечает Conflict Intelligence Team, в ходе боя 7 февраля от ударов коалиции погибли не менее 100 военных, сражавшихся на стороне сирийских правительственных сил, в том числе бойцы ЧВК. Они наступали на штаб «Сирийских демократических сил» — партнеров коалиции в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ.