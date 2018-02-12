Источники в США сообщили о серьезном ранении лидера ИГ после авиаудара

Руководитель группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелые ранения во время авиаудара в мае 2017 года. Об этом CNN на условиях анонимности рассказали несколько американских чиновников.

Они рассказали, что по данным американских спецслужб, аль-Багдади был ранен недалеко от сирийского города Ракка. Ранение не считалось опасным для жизни, однако он не мог больше возглавлять оперативное управление военными действиями группировки.

При этом неясно, был ли удар нанесен силами американской коалиции или российскими самолетами.

Минобороны России ранее заявляло, что, по предварительным данным, в результате авиаудара ВКС РФ 28 мая на окраине Ракки аль-Багдади был убит. Впоследствии смерь лидера ИГ не подтвердилась.

При этом, по словам главы разведуправления МВД Ирака Абу Али аль-Басри, в настоящее время аль-Багдади «находится при смерти, у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться» (цитата ТАСС).

По словам аль-Басри, недавно глава группировки «был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира» на территории Сирии близ иракской границы.