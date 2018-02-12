Британский суд отложил процесс по делу диссидента Буковского

Суд в Кембридже отложил на неопределенный срок рассмотрение дела бывшего советского диссидента Владимира Буковского. Как сообщает BBC, разбирательство должно было продолжиться сегодня, но процесс был остановлен из-за состояния здоровья Буковского.

У подсудимого «серьезные болезни сердца, легких, печени и почек», отмечает издание.

Буковский обвиняется в скачивании из интернета и хранении фотографий и видео с детским порно. По его словам, файлы он скачивал в рамках исследования ограничения свободы интернета.

Суд над бывшим диссидентом идет с декабря 2016 года, он уже прерывался из-за болезни Буковского.