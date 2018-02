Гримеры замаскировали новую внешность Родченкова для интервью

Новая внешность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, показанная во время интервью на CBS, — это маскировка, объяснили на американском телеканале.

Анонс интервью вышел на прошлой неделе. Родченков в нем заявил: «Кремль хочет, чтобы я замолчал». Внешность ключевого осведомителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) для записи беседы претерпела значительные изменения.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG