СМИ узнали о возможном исключении культуры из сферы услуг

В президентском Совете по культуре искусству началась работа над концепцией нового закона «О культуре». Как сообщили «Известиям» три источника, рассматривается возможность введения новых юридически-правовых норм, а также выведения организаций культуры из-под действия закона о закупках. Документ до 15 марта должен заменить принятый в 1992 году устаревший закон.

В Совете по культуре и искусству надеются, что это позволит исключить ситуации, подобные делу режиссера Кирилла Серебрянникова. Министерство культуры России в разработке нового закона участвовать не будет.

Замглавы комитета Госдумы по культуре и член президентского совета Александр Шолохов сообщили «Известиям», что в работе планируется учесть подготовленные в разные годы законопроекты, потерявшие актуальность из-за изменения законодательства.

Глава комитета ГД по культуре, член президентского совета Станислав Говорухин рассказал изданию о необходимости сделать более прозрачной финансово-хозяйственную часть

«Самая главная идея заключается в том, что культуру нужно любым способом выводить из сферы услуг, чтобы показать ее специфичность. Эта идея получила одобрение», — отметил представитель совета, профессор ГИТИСа и заведующий сектором Института искусствознания Дмитрий Трубочкин.

Первый зампредседателя комитета СФ по культуре Лилия Гумерова заявила, что восприятие культуры как услуги сужает ее смысл и огромный функционал поставленных перед нею задач.

В 2017 году Александр Калягин, занимавший на тот момент должность руководителя Союза театральных деятелей, направил главе государства пакет предложений по реформированию сферы культуры, которую предложил рассматривать не как услугу, а как «общественное благо».