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12 февраля 2018, 17:56
медицина Москва фармакология ФАС

ФАС обнаружила сговор поставщиков лекарств с московскими больницами

ФАС России
ФАС России

Комиссия ФАС России обнаружила картельный сговор между поставщиками лекарств и рядом московских больниц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2014-2016 годах поставщики договорились с больницами о согласовании цен на 426 открытых аукционах по поставке лекарственных препаратов, детского и диетического питания, а также медоборудования.

«Картель препятствовал допуску иных компаний к участию в торгах и создавал видимость конкуренции на аукционах», — отмечает ФАС.

Общая сумма контрактов, размещенных на этих аукционах, составила более 644 млн рублей.

В картель, по данным ФАС, входили Городская клиническая больница имени В. В. Виноградова, Городская клиническая больница №67, Городская клиническая больница №68, а также поставщики «Фарм-проект» и «Веста Фарм».

Отмечается, что ряд ответчиков по делу признали факт заключения антиконкурентного соглашения.

Материалы проверки будут переданы в ГУЭБиПК МВД России.

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