Напавшему на Фельгенгауэр предъявили окончательное обвинение

Россиянину Борису Грицу, напавшему с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, предъявили окончательное обвинение. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин.

«В ближайшее время мы ожидаем от следователя уведомления о завершении следственных действий, после чего стороны приступят к ознакомлению с материалами дела», — добавил защитник.

Между тем, адвокат Грица Игорь Зубер заявил, что у него нет информации об окончании расследования по этому делу.

В январе Бадамшин заявлял, что у Грица после его задержания была выявлена параноидная шизофрения.

Гриц напал на Фельгенгауэр днем 23 октября 2017 года. Он проник на радиостанцию, брызнув охраннику из баллончика в глаза, подошел к ведущей и ударил ее ножом в шею. Вскоре после этого нападавший был задержан.

Ведущую спасли в НИИ им. Склифосовского.

Столичный главк МВД предъявил Грицу обвинение по статье «Покушение на убийство».