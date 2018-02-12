Конкурс «Лидеры России» будут проводить регулярно

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», проводившийся с октября 2017 по февраль 2018 года, станет регулярным. Об этом ТАСС заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Идею проводить конкурс на постоянной основе сегодня высказал президент Владимир Путин на встрече с финалистами «Лидеров России».

Накануне были определены 103 победителя конкурса, которые в течение года смогут стажироваться у известных чиновников и бизнесменов.