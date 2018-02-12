Путин принял финалистов конкурса «Лидеры России» в Кремле

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба главы государства.

Путин отметил, что «этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста».

«Тем не менее, думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных перспективных людей», — добавил он, отметив, что в отношении многих из финалистов «есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег».

Конкурс проводился администрацией президента и РАНХиГС. В финал прошли 300 участников. Все они получат сертификат на 1 млн рублей. Сертификат можно будет потратить на дополнительное образование и повышение квалификации.

103 победителя конкурса в течение года будут стажироваться у 68 ведущих чиновников, бизнесменов и менеджеров.