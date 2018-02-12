Мемория. Иван Боргман

12 (24) февраля 1849 года родился Иван Боргман, физик, первый ректор Санкт-Петербургского университета

Личное дело

Иван Иванович Боргман (1849-1914) родился в Санкт-Петербурге в семье обрусевшего выходца из Финляндии. Мальчика отдали во 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию, после окончания которой он в 1866 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета.

Окончив в 1870 году курс со степенью кандидата, остался в университете, где продолжил работу для получения степени магистра физики. В 1873 году Боргман отправился за границу. Слушал лекции в Гейдельбергском университете, занимался в лаборатории Кирхгофа. После возвращения на родину в 1875 году был назначен лаборантом в Санкт-Петербургский университет.

В 1877 году Боргман защитил диссертацию по теме «О гальваническом сопротивлении углей при различных температурах», основанную на собственных опытах. После этого получил должность приват-доцента и стал читать курс лекций. Он начал первым излагать на своих лекциях учение об электричестве и магнетизме, показывая, как наряду с опытом следует пользоваться и математическим анализом.

Уже в следующем году, защитив диссертацию «О влиянии среды на электродинамические явления и об определении функции намагничивания жидкостей», Боргман получил степень магистра, а в 1882 году после защиты диссертации «О нагревании железа при прерывчатом намагничивании» - докторскую степень.

Заняв должность профессора университета, Боргман читал курсы почти по всем разделам физики - механика, оптика, электричество, термодинамика. Помимо лекторской работы, он уделял немало времени и сил совершенствованию системы преподавания и ведению практических занятий.

Кроме университета, Боргман читал лекции на высших женских и на педагогических женских курсах (1876—1883) и в электротехническом институте. Технологический институт в Петербурге также считал Боргмана своим преподавателем по механической теории тепла и электротехнике.

Более четверти века – с 1875 по 1901 годы – Боргман был редактором физического отдела «Журнала Русского физико-химического общества» (с 1931 года правопреемником физического отдела этого журнала стал «Журнал экспериментальной и теоретической физики»).

Под руководством Боргмана и по его планам в 1901 году при Санкт-Петербургском Императорском университете был создан Физический институт. Здание этого института стало первым в России, спроектированным специально для занятий физикой.

«Какова была обычная обстановка электрического отдела физического кабинета любого высшего заведения лет сорок тому назад? - вспоминал академик А.Н.Крылов. - Посередине комнаты, занимая чуть ли не половину площади ее пола, стояло на стеклянных ножках некое чудище с стеклянным кругом на стеклянной оси, под ним несколько многоведерных лейденских банок, в углу на полочке, а чаще на подоконнике (меньше трясет), простенький гальванометр, тогда называвшийся «мультипликатор с астатическою стрелкою», агометр Якоби, батарея Даниэля, испорченный телеграфный аппарат Морзе, электромагнит и электрический звонок, не для вызова сторожа, а как физический прибор; вот и все».

Благодаря же стараниям Боргмана и невероятному упорству, с которыми он отстаивал отпуск средств на оборудование и улучшение преподавания в университете, созданный им Физический институт стал самым передовым по оснащенности учебным заведением того времени. Боргман возглавил созданный по его инициативе институт, став его первым директором. Его личное книжное собрание дало начало факультетской библиотеке.

В 1905 году под влиянием революционных событий власть пошла на расширение автономии университетов, вернув профессорским советам право избирать ректора и деканов. Первым избранным ректором Петербургского университета после возобновления ректорских выборов стал Иван Боргман. Правда, ненадолго - через пять лет он оставил эту должность в знак протеста против нарушения полицией прав студентов.

В 1906 году Боргман состоял членом Государственного совета от университетов.

В 1911 году был удостоен почетной степени Doctor of Laws (L. L. D.) университета St. Andrews в Шотландии.

В 1913 году был избран членом Петербургской городской думы.

Скончался Иван Боргман 17 мая 1914 года в Санкт-Петербурге.

Иван Иванович Боргман eduspb.com

Чем знаменит

Иван Боргман известен как первый избранный ректор Санкт-Петербургского Императорского университета.

В качестве физика он внес значимый вклад в развитие учения об электричестве и магнетизме. Когда Боргман начинал свою научную и преподавательскую деятельность, в учении об электричестве «шел полный переворот». «В преподавании качественное показательное "электричество" Пулье и де ла Рива с их пропорциями и пропорциональностями сменялось "электричеством" Грина, Томсона и Максвелла с потенциалом, тройными и шестерными интегралами и дифференциальными уравнениями. Идеи Максвелла начинали проникать на континент, но лишь Германия была подготовлена Гауссом, Вебером и Риманом к их критическому восприятию, и в то время в Германии физика читалась и разрабатывалась такими именами, как Клаузиус, отец и сын Нейманы, Кирхгоф (гений Гельмгольца в то время был обращен на физиологию), умевшими соединять с искусством экспериментатора и мощь математического анализа. Иван Иванович, ученик Ленца и Петрушевского, стал искусным и проницательным экспериментатором, умевшим вместе с тем обходиться самыми скудными средствами, создавая, подобно Фарадею, из лучинок, пробок, проволочек и кусочков парафина приборы, на которых он умел подмечать самые тонкие явления», - писал академик А.Н. Крылов.

Боргман разработал теорию нагревания железа при прерывчатом намагничивании (1882), имевшую большое значение для развития электромашиностроения. Он впервые установил точные количественные данные по уменьшению сопротивления углей при увеличении температуры, что было важно для инженерных работ в области прожекторостроения. Исследовал природу электрических колебаний и разрядов в газах. Создал конденсатор оригинальной конструкции, отмеченный наградой на Всемирной электротехнической выставке в Париже (1881).

Боргман является автором первого в России фундаментального учебника по электромагнетизму «Основания учения об электрических и магнитных явлениях» (2 тома, 1893).

Почти все многочисленные работы Ивана Боргмана были посвящены электричеству и магнетизму и напечатаны, в основном, в «Журнале Русского физико-химического общества».

К его основным работам относят труды «О проводимости гальванического тока жидкими пластинками» (1881), «О нагревании стекла конденсаторов при прерывчатой их электризации» (1885) и «Опыты над распространением электрического тока через воздух» (1886—1887). Также он оставил монографию «Магнитный поток и его действия».

Его последние работы были посвящены электрическому свечению разреженных газов (1899—1904) и радиоактивности русских целебных грязей (1904—1905).

Неоценим вклад Боргмана в создание Физического института, оснащение которого отвечало самым передовым требованиям того времени.

О чем надо знать

Боргман преподавал физику членам императорской семьи.

С января 1883 года по 1886 год — наследнику престола, юному цесаревичу Николаю Александровичу – будущему императору Николаю II.

Тогда же начал преподавать и великому князю Георгию Александровичу, окончил преподавание в 1890 году. После этого преподавал также великим княжнам Ксении Александровне и Ольге Александровне и великому князю Михаилу Александровичу.

Прямая речь

Академик А.Н. Крылов о вкладе Боргмана в деятельность Русского физико-химического общества: «Весьма легко в немногих словах высказать, что сделал Иван Иванович для нашего Физического общества, ибо это исчерпывается одним словом: "всё"».

4 факта об Иване Боргмане

В 1899 году Санкт-Петербургским электротехническим институтом Боргман в числе первых удостоен звания Почетного инженера-электрика. Это звание получили всего 17 человек.

Боргман подарил Физическому институту бюсты Ньютона и Фарадея, и поныне украшающие 308-ю аудиторию.

С 1905 года Иван Боргман был членом кадетской партии.

С 1910 года и до конца дней редактировал сборники «Новые идеи в физике».

Материалы об Иване Боргмане:

Памяти Ивана Ивановича Боргмана. А.Н.Крылов

Боргман, Иван Иванович. Статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

«Колыбель электротехники». Иван Иванович Боргман

Статья об Иване Боргмане в Википедии