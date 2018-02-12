США задумались о передаче МКС в частные руки

Белый дом задумался о прекращении финансирования Международной космической станции начиная с 2025 года. Об этом сообщает Fox News.

Как заявил источник в NASA, сейчас ведется разработка плана передачи МКС в частный сектор. Сейчас на содержание станции Штаты тратят около 3-4 млрд долларов. Всего же в создание и поддержание работы МКС страной вложено около 100 млрд.

При этом, однако, Вашингтон не планирует забрасывать станцию, уточняет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA. По замыслу чиновников, станция должна превратиться в нечто вроде «недвижимости на орбите».

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама по себе станция сойдет с орбиты к этому времени. Возможно, что индустрия сможет продолжить использовать некоторые элементы или возможности МКС в качестве будущей коммерческой платформы», — отмечается во внутреннем документе МКС.