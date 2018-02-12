Источник сообщил о строительстве нового здания Совфеда

В 2019-2020 годах в Москве по адресу Петровка, 17 строение 19 для Совета Федерации будет построено новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию и парковочными машино-местами. Об этом «Коммерсанту» сообщил собственный источник.

В федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) на строительство запланировано выделение 1,63 млрд рублей, на разработку проекта — 60 млн рублей. Заказчиком выступит Управделами президента РФ, исполнителем — НИЦ «Строительство», которое возглавляет бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.

В новом восьмиэтажном здании два этажа — подземные, предусмотрены кабинеты для 90 сенаторов и 17 потенциальных новых членов Совфеда, которые могут быть назначены президентом.

Площадь планируемого корпуса составит 14 тысяч квадратных метров, что вдвое превышает занимаемую сейчас Совфедом площадь.