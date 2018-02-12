Россияне заняли второе место в фигурном катании в командном турнире на Олимпиаде-2018

В произвольной программе танцевальных дуэтов на Олимпийских играх фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третьем место, заработав 110,43 балла. Таким образом, пишет ТАСС, россияне получила второе место в командном турнире.

За каждое первое место команда получает 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь. Пока побеждают канадцы, они набрали 73 очка, россияне заработали 66 очков, американцы — 62 очка.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая состязания в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018, заявила, что за спортсменами из РФ бдительно следят, но они выполнят все требования Международного олимпийского комитета (МОК). Она также призналась, что ей приятна поддержка болельщиков.

«В конце меня обычно поддерживают и хлопают в такт музыки, это очень приятно. Очень приятно, что болельщики кричали "Россия" несмотря на то, что нас лишили права представлять Российскую Федерацию, им это не запретили. Очень приятно, что болельщики приехали поддержать нас», — сказал она.