В «Газпром нефти» создадут резервный фонд

В «Газпром нефти» решили, что с 2018 года все дополнительные средства, возникшие от превышения цены барреля нефти в 40 долларов, будут направляться в «фонд бюджетного правила». Об этом «Ведомостям» рассказали чиновник и представитель компании.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало повышение стоимость барреля нефти марки Urals до 43,8 долларов. За счет появившихся средств компания планирует расплачиваться с кредиторами, платить дивиденды и финансировать инвестиционную программу.

С 2018 года, согласно бюджетному правилу России, все дополнительные доходы от превышения стоимости барреля нефти в 40 долларов будут поступать в резерв. На эти средства Минфин покупает валюту.

Компания «Газпром нефть» разработала собственный резервный фонд на основе государственного бюджетного правила. Однако отчисления в ее резервный фонд будут делаться по более сложной формуле, учитывающей не только цены на нефть, но и инфляцию, процентные ставки и другие критерии.