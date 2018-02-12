Памфилова пообещала разобраться с активистами «Голоса» в Воронежской области

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разобраться с представителями движения «Голос», которые 11 февраля попытались помешать работе избирательной комиссии Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава избирательной комиссии Воронежской области Сергей Конищев сообщил, что накануне в области проходили выборы глав двух муниципальных образований - Гаврильского сельского поселения Павловского района и Песковского сельского поселения Петропавловского района. На эти участки приехали три сотрудника движения «Голос», также представлявших сетевое издание «Молния», которые мешали избирателям и вели видеосъемку без разрешения комиссии. Председатель участковой комиссии вынужден был вызвать полицейских, которые забрали журналистов в отделение.

«После этого они вернулись, вели себя агрессивно и неадекватно. Часто выходили курить, при этом члены комиссии чувствовали специфический запах, а также употребляли энергетические напитки. Сейчас в районном суде города Павловск рассматривается дело в отношении них об употреблении психотропных веществ без назначения врача. По нашему мнению, имела место провокация со стороны данных граждан», — сказал Конищев.

Элла Памфилова пообещала на месте разобраться с представителями движения «Голос». Она отметила, что уважительно относится к его деятельности, однако надо научиться работать друг с другом.

Глава ЦИК также подчеркнула, что провокации будут нарастать, и работникам региональных избиркомов нужно научиться адекватно на них реагировать. Она предложила провести специальные занятия «по противодействию агрессивному поведению на избирательных участках».