К журналистам попали выводы суда по делу гематолога Мисюриной

В распоряжении журналистов оказалась мотивировочная часть решения суда по делу главы гематологической службы московской больницы №52 Елены Мисюриной, осужденной на два года из-за гибели пациента после проведенной пункции.

Приговор был вынесен в январе, но после кампании в поддержку врача, развернутой ее коллегами, прокуратура ходатайствовала о его отмене. Мосгорсуд отпустил Мисюрину под подписку о невыезде.

Как выяснила нижестоящая судебная инстанция, пишет «Коммерсантъ», в 2013 году Мисюрина сделала 55-летнему пациенту Александру Бобкову, у которого был обнаружен рак предстательной железы, пункцию костного мозга.

Через несколько дней пациент скончался. Суд установил, что Мисюрина ввела биопсийную иглу «в область крестца, а не в гребень правой подвздошной кости», тем самым «нарушив методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии».

Патологоанатом, делавший вскрытие пациента, пришел к выводу, что смерть пациента наступила от кровотечения именно после биопсии.

При этом гематолог, академик РАН Андрей Воробьев был не согласен с этим выводом, он дал показания, заявив, что «заболевания, которые были у пациента, могли спровоцировать спонтанное кровотечение… никак не связанное с трепанобиопсией».