В Пентагоне назвали Россию помехой в борьбе с терроризмом в Сирии

Генеральный инспектор Минобороны США подготовил отчет, в котором сказано, что российское присутствие осложняет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом информирует RT со ссылкой на документ.

В докладе Пентагона на основании анализа действий российских военных с октября по декабрь 2017 года отмечаются «опасные маневры» самолетов РФ, которые провоцировали «нарастание риска непреднамеренного обстрела».

Военные США также выразили озабоченность в связи с призывами к проамериканской коалиции завершить военную операцию на сирийской территории. Они высказали опасение, что Москва и Дамаск окажут дипломатическое и военное давление на Пентагон.

В 2014 году западная коалиция во главе с США без разрешения сирийских властей и Совета Безопасности ООН начала военную операцию на территории страны. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис объявил присутствие США в Сирии законным, обосновав его принятыми ООН резолюциями против ИГ.