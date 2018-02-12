Саакашвили депортировали в Польшу

Украинские пограничники совместно с представителями миграционной службы и Национальной полиции депортировали лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он напомнил, что 22 сентября 2017 года суд в Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Попытки Саакашвили обжаловать это решение были безуспешными.

В сообщении отмечается, что Саакашвили «с соблюдением всех юридических формальностей» был возвращен в ту страну, из которой прибыл.

При этом «во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные» из окружения политика.

«Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», — отмечается в сообщении.

Как уточняет ТСН, политик вылетел из Киева в Польшу чартерным рейсом около 17:00 мск.

Саакашвили был захвачен силовиками сегодня в одном из ресторанов Киева.