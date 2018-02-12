Муравьи поддерживают тлей определенной «породы»

Группа японских ученых обнаружила, что муравьи, ухаживая за тлями, добиваются, чтобы в популяции тлей соблюдалось определенное соотношение насекомых разных цветовых форм.

Симбиотические отношения тлей и муравьев известны давно. Они выгодны обеим сторонам: тли получают защиту от хищников, а муравьи питаются падью – сладкими выделениями тлей. В некоторых случаях муравьи переносят тлей с растения на растения, чтобы обеспечить их пищей. Муравьев часто сравнивают с пастухами, а тлей называют «муравьиными коровами». Новое исследование показывает, что муравьям отнюдь не все равно, какой масти «коровы» пасутся в их стаде.

Эисуке Хасегава, Саори Ватанабе и их коллеги занимаются изучением взаимоотношений муравьев Lasius japonicus и тлей Macrosiphoniella yomogicola. У данного вида тлей существует две цветовые формы: красная и зеленая. В самостоятельных колониях тлей, живущих без поддержки муравьев, красная форма размножается быстрее и в результате красные тли преобладают над зелеными. Но, как показали исследования Хасегавы и его команды, муравьи предпочитают вкус пади, выделяемой зелеными тлями. Также ученые установили, что наиболее энергично муравьи защищают колонии, где 65 % тлей зеленые, а 35 % – красные.

Последние эксперименты были посвящены сравнению развития тлей в присутствии муравьев и без. Как и ожидалось, обычно красная форма преобладала, но, когда в колонии появлялись муравьи, зеленые тли начинали размножаться быстрее, и через некоторое время устанавливалось соотношение 65 % зеленых и 35 % красных. Подтвердилось это и наблюдением за тлями в природе. Популяции с преобладанием зеленой формы всегда находились под опекой муравьев.

Остается неясным, почему, если муравьи предпочитают падь зеленых тлей, они вообще сохраняют красных. Авторы работы предполагают, что красные тли дают какие-то иные выгоды, например, они могут подавлять развитие нижних почек на растениях-хозяевах. Это, по словам ученых, позволяет популяции тлей питаться и размножаться на растении более долгое время. Выяснению подробностей взаимоотношений муравьев с красной и зеленой формами тли ученые намерены посвятить свои дальнейшие эксперименты.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.