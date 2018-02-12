12 февраля 2018, 16:53
Люди в масках увезли Михаила Саакашвили из ресторана в Киеве
Люди в масках задержали лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, когда он находился в киевском ресторане «Сулугуни».
Как сообщил в Facebook соратник политика Давид Сакварелидзе, группа, задержавшая Саакашвили, приехала на трех микроавтобусах.
По данным источников ТСН в правоохранительных органах, Саакашвили был задержан по требованию миграционной службы Украины.
МВД Украины подтвердило РИА Новости задержание политика. Сейчас ожидается официальное заявление силовиков по этому поводу.
В 2017 году политик был лишен украинского гражданства, он оспаривает это решение в суде.
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