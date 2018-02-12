На месте крушения Ан-148 найден речевой самописец

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найден речевой самописец.

Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, устройство находится в удовлетворительном состоянии.

При этом параметрический самописец, как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, до сих пор не найден.

«Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что найденный речевой самописец «имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК».

Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. Все находившиеся на борту 71 человек погибли.

Как сообщает «Коммерсантъ», полет прервался стремительно, так что экипаж не успел сообщить о проблемах диспетчерам или попытаться совершить аварийную посадку.

Набрав высоту в 1800 м и скорость около 600 км/ч, воздушное судно резко «нырнуло» вниз на 300 м, затем набрало прежнюю высоту, после чего сразу же рухнуло на землю.

На месте крушения работают более тысячи специалистов МЧС и сотрудников Росгвардии.