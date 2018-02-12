Правительство ввело tax free в четырех регионах

Правительство России утвердило запуск в четырех регионах пилотного проекта по возврату иностранным туристам НДС за приобретенный товар. Зоны tax free появятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае.

НДС будет возвращаться только гражданам стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), при вывозе приобретенных в России товаров за пределы ЕАЭС.

Магазины, которые будут участвовать в пилотном проекте, утвердит Минпромторг. Получить деньги туристы смогут в аэропортах Москвы, Петербурга, Сочи, Владивостока, а также на автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области и на морском пункте пропуска во Владивостоке.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил сегодня, что пилотный проект по внедрению tax free в регионах, если он пройдет успешно, может с 1 октября быть распространен на всю страну, сообщает «Интерфакс».

По словам Шувалова, это произойдет, «если данная схема не выявит каких-то узких мест», и ФНС не обнаружит «никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в РФ».