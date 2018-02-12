В правительстве обсуждают целесообразность переноса зимних каникул

В России могут ввести гибкий график школьных каникул для популяризации горнолыжного отдыха на Северном Кавказе. Детский отдых будет совпадать с началом лыжного сезона, рассказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин «Российской газете».

Он рассказал об опыте европейских стран, в которых зимние школьные каникулы подстраивают под то время, когда в Альпах выпадает снег.

«В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — подчеркнул он.

Хлопонин заявил, что единого мнения в правительстве пока не выработано, однако власти подумывают об эксперименте. Особую заинтересованность, по его мнению, могут к нему проявить учащиеся спортивных школ, ориентированных на горные лыжи.

В 2017 году, по данным Ростуризма, количество поездок россиян внутри страны выросло на 3% до 56,5 млн. В число самых популярных маршрутов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Мурманская область и Чечня.