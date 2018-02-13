Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь российским властям в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Это предложение было сделано во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.

«Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением 11 февраля рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Президент Трамп заявил, что США готовы оказать помощь российским властям в расследовании», — сказано в сообщении.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 11 февраля потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 71 человек, все погибли.

В настоящее время в районе крушения ведутся поисковые работы. По информации РИА Новости, на месте падения Ан-148 найдены 1,4 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков воздушного судна.

Международный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку двух обнаруженных бортовых самописцев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.