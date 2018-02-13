Российские лыжники завоевали две олимпийские медали

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова принесли еще две награды Олимпийских игр 2018 года в копилку нашей сборной.

Белорукова завоевала бронзовую награду в спринте. Большунов менее чем через час после этого стал бронзовым призером в также в спринте.

Таким образом, в активе России — пять олимпийских медалей: серебро (командные соревнования по фигурному катанию) и четыре бронзы (шорт-трек, дабл-микст в керлинге, лыжи).