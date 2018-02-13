Зарубежные компании начали перестраховываться из-за «кремлевского доклада»

Юристы и представители российского бизнеса констатируют стремление международных корпораций изменить договоры с контрагентами из РФ после публикации «кремлевского доклада» Минфина США — точнее, внести в документы что-то вроде «санкционных оговорок», передает RNS.

«Мне известна практика включения в договоры санкционной оговорки, то есть пункта о санкционных рисках. Относительно "кремлевского доклада" смысл оговорки заключается в том, что сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если узнает, что контрагент указан в "кремлевском докладе"», — пояснил партнер санкт-петербургского офиса международной юридической фирмы Dentons Артем Жаворонков.

Управляющий партнер Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская заявила, что за публикацией «кремлевского доклада» последовала очередная волна антисанкционных гарантий — попыток зарубежных партнеров защитить себя от связанных с санкциями рисков путем внесения поправок в договоры с российскими контрагентами. Такое уже было, причем в массовом порядке, после первой «партии» санкций, введенных в 2014 году.

«Законодательство по санкциям непростое, и контрагенты не всегда готовы разбираться в деталях, поэтому они могут просить заверения в отношении того, что контрагент не состоит в кремлевском списке», — уточнила Томашевская. По ее словам, внесения таких поправок требуют в основном компании, непосредственно работающие на российском рынке.

Источник в одной из промышленных компаний добавил, что в качестве такой поправки может быть внесен и пункт о возможном расторжении договора при включении одного из участников сделки в «кремлевский доклад».