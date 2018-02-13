ЦБ создаст департамент информационной безопасности

Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе X Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» сообщил, что регулятор решил создать департамент информационной безопасности. Об этом информирует RNS.

«Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения — департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра», — сказал он.

Скобелкин также сообщил о создании центра компетенции по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. Он будет обеспечивать информационный обмен между кредитными организациями о нарушениях, связанных с обеспечением защиты информации. Возможно, ЦБ займется ведением базы данных подобных инцидентов.

Дмитрий Скобелкин сообщил о 11 успешных хакерских атаках на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike. По его подсчетам, пишет РИА Новости, было украдено 1,156 млрд рублей.

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11», — сказал Скобелкин и добавил, что из 11 пострадавших организаций восемь являются участниками информационного обмена с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).