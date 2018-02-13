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13 февраля 2018, 10:01
банковский сектор криптовалюта Таиланд

Банк Таиланда запретил все операции с криптовалютами

Здание Банка Таиланда
Здание Банка Таиланда
@bankofthailandofficial

Центробанк Таиланда ввел полный запрет на осуществление любых операций с криптовалютами в финансовых организациях страны, пишет газета Bangkok Post.

«Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», — говорится в циркуляре, выпущенном тайским регулятором банковского рынка (перевод ТАСС).

Также банкам Таиланда запрещено кредитовать своих клиентов на цели, связанные с приобретением криптовалют, и рекомендовать им использовать цифровые деньги как инвестиционный инструмент или объект для инвестиций.

Введенные запреты, как поясняется в циркуляре, связаны с опасениями руководства Банка Таиланда по поводу того, что теневая экономика может задействовать криптовалюты с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

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