Банк Таиланда запретил все операции с криптовалютами

Центробанк Таиланда ввел полный запрет на осуществление любых операций с криптовалютами в финансовых организациях страны, пишет газета Bangkok Post.

«Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли», — говорится в циркуляре, выпущенном тайским регулятором банковского рынка (перевод ТАСС).

Также банкам Таиланда запрещено кредитовать своих клиентов на цели, связанные с приобретением криптовалют, и рекомендовать им использовать цифровые деньги как инвестиционный инструмент или объект для инвестиций.

Введенные запреты, как поясняется в циркуляре, связаны с опасениями руководства Банка Таиланда по поводу того, что теневая экономика может задействовать криптовалюты с целью отмывания денег и финансирования терроризма.