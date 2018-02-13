Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о заявлении, полученном от предвыборного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты Владимира Путина. В нем содержится отказ от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах, сообщает RT.

«Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля, о чем незамедлительно были уведомлены организации телерадиовещания», — заявила Памфилова.

19 января источники, близкие к Кремлю, сообщили, что Владимир Путин не будет участвовать в дебатах лично. В предвыборном штабе, по данным источников, рассматривался вариант участия в дебатах его доверенных лиц.