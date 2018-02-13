СМИ узнали новую версию «праздничной» атаки на авиабазу Хмеймим

Источник в Минобороны утверждает, что атака на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года проводилась не из минометов, как ранее писали СМИ, а с использованием беспилотников. Эту информацию подтвердили еще два источника — близкий к Генштабу и администрации президента РФ, передает РБК.

«В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2:00 до 2:20 по московскому времени», — сказал источник в оборонном ведомстве. По его словам, нападение было совершено в тот период времени, когда системы радиоэлектронной борьбы были отключены, чтобы не мешать полетам авиации.

Как напоминает РБК со ссылкой на свои источники, жертвами атаки стали два человека, снаряды повредили четыре самолета и два вертолета, а также подорвали склад с боеприпасами на Хмеймиме. Однако «Коммерсантъ» ранее утверждал, что атака велась из минометов и привела к уничтожению по меньшей мере семи самолетов — четырех фронтовых бомбардировщиков Су-24, двух многоцелевых истребителей Су-35С и военно-транспортного самолета Ан-72.