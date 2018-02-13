Дуров объяснил рапорт «Лаборатории Касперского» об уязвимости Telegram

Основатель интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал опубликованное на сайте «Лаборатории Касперского» сообщение об уязвимости, из-за которой хакеры как минимум с марта 2017 года могли заражать компьютеры пользователей телеграм-клиента для ОС Windows вредоносным программным обеспечением и использовать, в частности, для майнинга криптовалют.

«Обычно отчеты антивирусных компаний нужно воспринимать с долей скепсиса, так как они склонны преувеличивать серьезность своих выводов», — цитирует отзыв Дурова RNS. По его словам, заявление специалистов компании, производящей антивирусные программные продукты, может быть обусловлено желанием широко осветить «свои находки» в СМИ.

Напомним, «Лаборатория Касперского» заявила, что хакеры могли пользоваться уязвимостью в десктоповой версии Telegram для Windows, чтобы красть контент из КЭШа пользователей и обеспечивать себе удаленный доступ к их компьютерам, продолжая устанавливать туда шпионское ПО и задействовать мощности зараженной техники для майнинга криптовалют без ведома владельца.

Все случаи использования этой уязвимости злоумышленниками были зафиксированы в России, уточняется в сообщении «Лаборатории Касперского», поэтому неизбежен вывод о том, что атаки осуществляли русскоязычные хакеры.