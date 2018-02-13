В Кремле запланировали праздничные акции для молодых и пожилых

На состоявшемся недавно в Кремле совещании по обсуждению новых проектов на платформе «Россия — страна возможностей» для молодежи первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил о необходимости уделить внимание «ядерному электорату» главы государства в преддверии мартовских выборов.

«Старшее поколение не всегда удовлетворено уровнем социальной справедливости, но они готовы смириться, если будут уверены, что у их детей и внуков с будущим все в порядке», — цитирует «Коммерсантъ» свой источник, близкий к президентской администрации. По его словам, для этой социальной группы нужно проводить и прямые адресные проекты.

В их числе, по данным издания, окажутся школьные «Уроки мужества» к 23 февраля по линии Общероссийского народного фронта (ОНФ) с участием ветеранов и военных, аналогичные уроки «Моя семья — мои истоки» к Международному женскому дню и акция #Вам любимые с поздравлениями женщинам к 8 марта, провести которую администрация президента РФ, как и в прошлом году, рекомендовала чиновникам. Поздравление последует и от самого Владимира Путина — но какое, пока неизвестно: источник «Коммерсанта» заявил, что российский лидер «готовит сюрприз», подробности которого пока нельзя раскрывать, «иначе женщинам будет неинтересно». В прошлом году глава государства на 8 марта читал стихи Константина Бальмонта.

Близкие к администрации главы государства источники рассказали «Коммерсанту», что акции, рассчитанные в том числе на старшее поколение, призваны создать «положительный фон избирательной кампании».

«Мы изучили статистику, примерно в каждой второй семье есть военные. Женщины часто хранят историю рода. Готовясь к урокам, дети послушают рассказы родителей. Мы создадим положительный фон избирательной кампании для зрелого электората и старшего поколения», — приводит газета мнение одного из организаторов праздничных акций.

Председатель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, являющийся также заместителем руководителя аппарата избирательного штаба Владимира Путина, напомнил, что «патриотические проекты» «являются традиционными для движения», тогда как президентская кампания действующего главы государства идет по «своему плану работы».