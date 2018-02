У болельщиков из РФ отняли флаг с Лениным на Олимпиаде

Охрана пхенчханского стадиона, где проходили олимпийские соревнования лыжников, отобрала у российских болельщиков флаг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи с изображением Владимира Ленина, передает «Газета.Ru».

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров», — цитирует издание одного из болельщиков, представившегося Алексеем с Колымы.

Официально на Олимпиаде действует запрет на использование «политической символики» в форме спортсменов, других членов делегаций, включая обслуживающий персонал, и на трибунах. Между тем Международный олимпийский комитет разрешил американским хоккеисткам играть в шлемах с изображением статуи Свободы.

Об этом решении, принятом по итогам переговоров между руководством Федерации хоккея США и МОК буквально за час до начала игры между сборными США и России, сообщает РБК со ссылкой на USA Today. По мнению экспертов олимпийского комитета, дизайн масок вратарей команды Николь Хенсли и Алекс Ригсби не нарушает правил.

