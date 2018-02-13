Греф подтвердил запуск услуги по снятию наличных через кассы магазинов

Глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета сообщил о запуске услуги по снятию наличных на кассах магазинов уже в 2018 году. Об этом пишет RNS.

«Мне не хотелось раньше времени анонсировать, к сожалению, из недр одного из наших партнеров произошла утечка, и глупо это отрицать — мы занимаемся развитием этой технологии. Пока не хочу ничего подробно объяснять, как только она будет готова, мы о ней подробно расскажем. В этом году она будет внедрена», — сказал руководитель Сбербанка.

Ранее СМИ сообщали о том, что российские банки и платежные структуры хотят внедрить услугу, позволяющую покупателям снимать наличные с банковской карты на кассе (POS-терминале) в магазине. Тестировались два варианта — снятие наличных при оплате товара, или без привязки к покупке. Возможно, обналичиваемая сумма будет ограничена.