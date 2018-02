Два молодежных ЧМ по хоккею могут пройти в России

Журналист TSN Горд Миллер в своем Twitter сообщил, что в ближайшие годы Международная федерация хоккея (IIHF) намерена провести в России два молодежных чемпионата мира –—в 2023 и 2031 годах. В Канаде, по его данным, состоятся шесть соревнований (2019, 2021, 2024, 2026, 2029, 2032), два пройдут в Чехии(2020, 2028) и США (2025, 2030), по одному — в Швеции (2022) и Финляндии (2027).

Официального подтверждения этой информации пока нет.

World Junior news, the IIHF has reportedly picked these host countries for the next 14 WJCs:

2019 Canada

2020 Czech Rep

2021 Canada

2022 Sweden

2023 Russia

2024 Canada

2025 USA

2026 Canada

2027 Finland

2028 Czech Rep

2029 Canada

2030 USA

2031 Russia

2032 Canada