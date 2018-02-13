Сергей Кириенко поприветствовал участников форума «Наставник — 2018»

В Москве открылся первый всероссийский форум «Наставник — 2018», направленный на развитие профессиональной среды наставничества. В открытии мероприятия принял участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает РИАМО.

Приветствуя участников форума, Кириенко напомнил: «Сама идея возрождения наставничества — это поручение президента. Каждый человек талантлив, а задача государства — помочь человеку найти этот талант, чтобы он мог реализовываться во благо страны и его жизни. Именно здесь начинает работать передача знаний, навыков и опытов от человека к человеку».

Замглавы президентской администрации также подчеркнул, что «задача возродить уникальную систему наставничества» касается всех областей жизни страны — не только управления, но и медицины, освоения космоса и других.

Напомним, Сергей Кириенко — один из наставников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который завершился 11 февраля. По итогам финала, прошедшего в Сочи, были выявлены 103 самых эффективных управленца страны. Учитывая резонанс, вызванный конкурсом, было принято решение сделать его регулярным.

Первый всероссийский форум «Наставник — 2018» проводится под эгидой Агентства стратегических инициатив в Москве на площадке ВДНХ. До 15 февраля в его работе примут участие несколько тысяч человек: действующие наставники на предприятиях, представители кадровых подразделений государственных и коммерческих корпораций, сотрудники органов федеральной и региональной власти, представители некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Кроме того, в феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах.