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13 февраля 2018, 16:59
курды МИД России Сергей Лавров Сирия США

Лавров обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии

Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров, глава МИД РФ
© фото ООН

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой бельгийского МИДа Дидье Рейндерсом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются создать подобие государства в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Американцы, на мой взгляд, действуют не путем кропотливого формирования общего согласия, а пытаются действовать через опасные, односторонние шаги. Эти шаги выглядят все больше и больше как часть линии на создание некоего квазигосударства на крупной части сирийской территории — на восточном берегу Евфрата вплоть до иракской границы»,— заявил Лавров.

Глава МИД России выразил уверенность в том, что это подрывает территориальную целостность Сирии, и назвал подход США к турецкой позиции по некоторым подразделениям курдов недальновидной.

«Можно по-разному оценивать эту турецкую позицию, но эта позиция является реальностью. Действовать, полностью игнорируя эту позицию, как минимум недальновидно. Результаты такой недальновидности мы наблюдаем и в районе Африна»,— отметил министр.

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