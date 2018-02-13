Рособрнадзор отозвал лицензии двух московских вузов

Федеральная служба по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила государственной аккредитации Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии.

Институт физкультуры был лишен лицензии на основании решения Арбитражного суда, институт психологии — из-за неустранения выявленного «несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Напомним, ранее сообщалось, что Минобрнауки сократило за три года 1097 вузов и их филиалов.