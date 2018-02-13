В 2017 году МОК потерял почти 100 млн‍ долларов

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) понес убытки в размере более 99 млн долларов, сообщает портал Inside the Games со ссылкой на финансовый отчет организации.

МОК заключил несколько крупных спонсорских контрактов и планировал получить более благоприятные финансовые показатели, при том что в 2017 году комитет не проводил Олимпийские игры, что предполагает крупные затраты.

Вместе с тем в 2017 году МОК заключил контракт на строительство новой штаб-квартиры на сумму 127,7 млн долларов. На финансирование Национального олимпийского комитета (НОК) США было выделено 91,6 млрд долларов, на поддержание остальных комитетов — 77,9 млн долларов.