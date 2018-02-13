Сборная Германии удержала первенство в медальном зачете ОИ-2018

В медальном зачете зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане продолжает лидировать команда Германии, которая по итогам соревновательного дня 13 февраля собрала в своем активе пять золотых, две серебряных и две бронзовых медали, передает «Интерфакс».

Второе место занимает команда Нидерландов, в «копилке» которой четыре золотых, столько же серебряных и две бронзовых награды.

Замыкает тройку лидеров медального зачета норвежская сборная с тремя золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Олимпийские атлеты из России занимают 11-е место с одним «серебром» и четырьмя «бронзами», включая завоеванные сегодня медали за керлинг в дабл-миксте и мужской и женский спринт в лыжных гонках.